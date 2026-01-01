Verrückt nach Dir
Folge 18: Die Autoknacker
23 Min.Ab 6
Burt und Sylvia wollen einen Trip nach Buffalo machen. Da Paul der Meinung ist, Burts altes Auto würde die Reise nicht überstehen, lässt er es kurzerhand verschwinden, doch schon bald klicken die Handschellen. Ira hingegen findet in seiner Hose einen Zettel, der ihn an ein Date erinnert. Als er am vereinbarten Ort ankommt, trifft er auf seine Ex-Frau. Diese wohnt wieder bei ihrer Mutter und ist völlig pleite. Gutherzig wie er ist, lädt Ira seine Ex zu sich nach Hause ein.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH