Verrückt nach Dir
Folge 17: Getrennt von Tisch und Bett
23 Min.Ab 6
Marvin taucht bei Ira auf und eröffnet ihm, dass er von nun an als Wrestler tätig ist. Prompt bietet ihm Ira an, als Manager zu fungieren. Seinen ersten Kampf gewinnt der "Gorilla Boy" ohne Probleme. Um seinen Schützling noch bekannter zu machen, arrangiert Ira einen Kampf gegen "Macho Man" Randy Savage. Doch die Abmachung mit Savage gefällt Marvin gar nicht - und so geht er seinen eigenen Weg.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH