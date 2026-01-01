Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 7Folge 13
Folge 13: Die totale Zukunft II

23 Min.Ab 6

Paul und Ira wollen Geld in einen neuartigen Computer investieren, der die Zukunft voraussagen kann. Und tatsächlich, schon die erste Voraussagung wird wahr, als Jamie einem Gast im Restaurant das Leben rettet. Das es sich dabei um Baseball-Star Mark McGwire handelt, gefällt natürlich Paul ganz gut. Die neue Vorhersage sieht allerdings vor, dass Jamie mit McGwire im Bett landen wird, doch dieser wiederum steht leider nicht auf Jamie.

