Verrückt nach Dir
Folge 13: Die totale Zukunft II
23 Min.Ab 6
Paul und Ira wollen Geld in einen neuartigen Computer investieren, der die Zukunft voraussagen kann. Und tatsächlich, schon die erste Voraussagung wird wahr, als Jamie einem Gast im Restaurant das Leben rettet. Das es sich dabei um Baseball-Star Mark McGwire handelt, gefällt natürlich Paul ganz gut. Die neue Vorhersage sieht allerdings vor, dass Jamie mit McGwire im Bett landen wird, doch dieser wiederum steht leider nicht auf Jamie.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
6
