Staffel 7Folge 20
Folge 20: Die Stimme des Blutes

23 Min.Ab 6

Debbie kommt nach einer Stammbaumforschung zu der Erkenntnis, dass Paul und Jamie miteinander verwandt sind. Den beiden kommt das gerade recht, denn sie haben Probleme den Klassiker "Moby Dick" zu lesen und nun auch endlich eine Ausrede - Inzest macht doof! Als sie dies den Mitgliedern des Buchclubs erzählen, sind diese geschockt. Nur Sylvia behandelt Jamie endlich wie ein vollwertiges Familienmitglied. Doch ob Debbie sichere Beweise für die Verwandtschaft hat?

Comedy TV
