Verrückt nach Dir
Folge 16: Der Retter der Menschheit
23 Min.Ab 6
Paul hat von einem Zusammentreffen mit Albert Einstein geträumt. Im Traum ist ihm eine mathematische Formel vor Augen erschienen, die er nun krampfhaft wieder ins Bewusstsein rufen möchte. Therapeutin Sheila will ihm mittels Hypnose helfen. Dummerweise führt sie ihn zu weit in die Vergangenheit. Daraus ergibt sich jedoch eine einmalige Chance für Jamie: Sheila bietet ihr an, Pauls Persönlichkeit zu verändern, bevor sie ihn aus der Hypnose zurückholt ...
Verrückt nach Dir
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH