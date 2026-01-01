Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Der Retter der Menschheit

Comedy TVStaffel 7Folge 16
Der Retter der Menschheit

Der Retter der MenschheitJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 16: Der Retter der Menschheit

23 Min.Ab 6

Paul hat von einem Zusammentreffen mit Albert Einstein geträumt. Im Traum ist ihm eine mathematische Formel vor Augen erschienen, die er nun krampfhaft wieder ins Bewusstsein rufen möchte. Therapeutin Sheila will ihm mittels Hypnose helfen. Dummerweise führt sie ihn zu weit in die Vergangenheit. Daraus ergibt sich jedoch eine einmalige Chance für Jamie: Sheila bietet ihr an, Pauls Persönlichkeit zu verändern, bevor sie ihn aus der Hypnose zurückholt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen