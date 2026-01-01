Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Ab 6

Paul überrascht Jamie mit einem Haus außerhalb der Stadt. Jamie ist alles andere als begeistert und möchte, dass Paul von dem Kauf zurücktritt. Doch dieser überredet sie, erstmal eine Nacht im Haus zu verbringen. Doch auch am nächsten Morgen ist Jamie nicht überzeugt von der Immobilie. Ihr schlechtes Gewissen gegenüber den Vorbesitzern überzeugt sie letztendlich doch vom Kauf.

