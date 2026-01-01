Zum Inhalt springenBarrierefrei
Onkel Phil hat sich nach 63 Jahren dazu entschlossen, seinen Highschool-Abschluss nachzuholen. Der Ärger in der Schule häuft sich allerdings zusehends, und immer wieder werden Jamie und Paul in das Büro des Direktors gerufen. Paul hingegen hat ganz andere Sachen im Kopf: Lisa hat neue Brustimplantate und merkt, welche Macht sie damit auf die Männerwelt ausüben kann.

