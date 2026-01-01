Verrückt nach Dir
Folge 11: Flitterwochen
23 Min.Ab 6
Paul erfährt bei einer Charity-Aktion im Krankenhaus, dass Jamie seine Lieblingskrankenschwester Diane mit Mabels Kinderarzt Dr. Lee verkuppelt hat. Paul gefällt dies gar nicht. Bei einem romantischen Wochenende entdecken die Buchmans dann auch noch, dass Diane und Dr. Lee ebenfalls in dem Hotel sind und die gemeinsamen Stunden nutzen wollen. Als Diane während des Liebesspiels mit Dr. Lee auch noch Pauls Namen schreit, ist das Chaos perfekt.
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
