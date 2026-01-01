Wie ich wurde, was ich bin (2)Jetzt kostenlos streamen
Verrückt nach Dir
Folge 22: Wie ich wurde, was ich bin (2)
24 Min.Ab 6
Mabel versucht in einem Film zu erklären, weshalb sie so ist, wie sie ist. Zurück im Jahr 2005 stellt Jamie fest, dass sie schwanger ist - und das, obwohl sich Paul sterilisieren lassen sollte. 16 Jahre später hat Paul genug von Jamies Schikanen und verlässt sie. Bei einer Filmpremiere zu Mabels erstem Film treffen Paul und Jamie das erste Mal seit Jahren wieder aufeinander. Und die Chemie zwischen den beiden stimmt immer noch ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
