Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Victor - Der Schutzengel
Folge 1: Pilot
92 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Victor Petri, glücklicher Ehemann und Vater eines Sohnes, kommt bei einem Fallschirmsprung ums Leben - ein Killer hat seinen Schirm manipuliert. Als "Engel" kehrt er zurück, kommt einem groß angelegten Versicherungsbetrug auf die Spur und muss nun seinen Sohn vor dem Attentäter beschützen ...
Victor - Der Schutzengel
Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe: 6
6