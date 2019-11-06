Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Victor Petri, glücklicher Ehemann und Vater eines Sohnes, kommt bei einem Fallschirmsprung ums Leben - ein Killer hat seinen Schirm manipuliert. Als "Engel" kehrt er zurück, kommt einem groß angelegten Versicherungsbetrug auf die Spur und muss nun seinen Sohn vor dem Attentäter beschützen ... Rechte: Sat.1

