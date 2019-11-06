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Victor - Der Schutzengel

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Amoklauf

AmoklaufJetzt kostenlos streamen

Victor - Der Schutzengel

Folge 6: Amoklauf

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Diesmal kommt Victor als Fleischergeselle auf die Erde, um dem 19-jährigen Fleischersohn Martin zu helfen. Der hat in jungen Jahren versehentlich seinen Bruder erschossen und es nie richtig verarbeitet. Auch mit seinen Eltern gibt es Probleme: Die Mutter liegt im Sterben, während sich der Vater mit seiner Geliebten Bettina beschäftigt. Als die Mutter stirbt, droht Martin, zerfressen von Selbstverachtung, Hass und Trauer, Amok zu laufen. Victor muss rasch handeln ... Rechte: Sat.1

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