Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Herr der sieben MeereJetzt kostenlos streamen
Victor - Der Schutzengel
Folge 8: Herr der sieben Meere
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Zwei Kapitäne im Clinch: Bodo Herrmanns Schiff droht die Pfändung. Sein schärfster Konkurrent Albert König schnappt ihm permanent die Kundschaft weg und schreckt sogar vor Sabotage nicht zurück. Was die beiden nicht ahnen: Bodos Tochter Jojo und Alex, der Sohn seines Widersachers, haben sich ineinander verliebt - was die Sache nicht leichter macht. "Matrose" Victor findet heraus, dass die beiden Streithähne einmal dicke Freunde waren. Er versucht, an alte Zeiten anzuknüpfen. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Victor - Der Schutzengel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1