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Victor - Der Schutzengel

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Herr der sieben Meere

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Victor - Der Schutzengel

Folge 8: Herr der sieben Meere

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zwei Kapitäne im Clinch: Bodo Herrmanns Schiff droht die Pfändung. Sein schärfster Konkurrent Albert König schnappt ihm permanent die Kundschaft weg und schreckt sogar vor Sabotage nicht zurück. Was die beiden nicht ahnen: Bodos Tochter Jojo und Alex, der Sohn seines Widersachers, haben sich ineinander verliebt - was die Sache nicht leichter macht. "Matrose" Victor findet heraus, dass die beiden Streithähne einmal dicke Freunde waren. Er versucht, an alte Zeiten anzuknüpfen. Rechte: Sat.1

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