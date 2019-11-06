Zum Inhalt springenBarrierefrei
Victor - Der Schutzengel

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Die zweite Chance

Folge 9: Die zweite Chance

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Victor will, als Handwerker getarnt, ein Paar zusammenbringen, das füreinander bestimmt ist. Leider wollen die beiden das nicht einsehen: Fritz, der schüchterne, unbeholfene Buchverkäufer, und die Karrierefrau Paula brauchen mehr als eine Hilfestellung von Victor, um sich ihre gegenseitige Liebe einzugestehen. Victor verzweifelt fast an dieser Aufgabe. Als seine Tarnung fast auffliegt und die Liebenden ihre Chance erneut zu verpassen scheinen, hilft nur noch himmlische Fügung. Rechte: Sat.1

