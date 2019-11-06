Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Victor - Der Schutzengel

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Claudias Geheimnis

Claudias GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Victor - Der Schutzengel

Folge 4: Claudias Geheimnis

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Claudia hat in ihrem jungen Leben schon einiges erleiden müssen: Ihr Vater kam bei einem Autounfall ums Leben, der von einem Taxifahrer mitverschuldet wurde. Sie erlitt derart Wirbelsäulenverletzungen, dass sie ihr Leben im Rollstuhl fristen muss. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Victor - Der Schutzengel
SAT.1 GOLD

Victor - Der Schutzengel

Alle 1 Staffeln und Folgen