Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Claudias GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Victor - Der Schutzengel
Folge 4: Claudias Geheimnis
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Claudia hat in ihrem jungen Leben schon einiges erleiden müssen: Ihr Vater kam bei einem Autounfall ums Leben, der von einem Taxifahrer mitverschuldet wurde. Sie erlitt derart Wirbelsäulenverletzungen, dass sie ihr Leben im Rollstuhl fristen muss. Rechte: Sat.1
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Victor - Der Schutzengel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1