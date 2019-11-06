Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 06.11.2019
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Victor wird diesmal als Betreuer einer Babyklappe auf die Erde geschickt. Dort soll er für ein paar Tage die Pflege des kleinen Raffael übernehmen, der von seiner erst 18-jährigen Mutter Kerstin abgegeben wurde. Die junge Frau, die mit dem brutalen Bruno verheiratet ist, gab ihren Sohn aus Sorge weg. Victor versucht nun, Kerstin dabei zu helfen, die Verantwortung für ihren Sohn zu übernehmen und sich von ihrem Mann zu distanzieren. Doch dann kommen neue Probleme hinzu. Rechte: Sat.1

