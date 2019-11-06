Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Blaues Licht und MartinshornJetzt kostenlos streamen
Victor - Der Schutzengel
Folge 2: Blaues Licht und Martinshorn
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Loreen ist verzweifelt: Ihr Mann Martin lebt nur noch für seinen Beruf als Rettungsfahrer und vergisst dabei völlig sie und ihr gemeinsames Kind Miriam. Als die junge Frau zum zweiten Mal schwanger ist, möchte sie mit ihrem Gatten endlich über ihre gemeinsame Zukunft sprechen. Als Martin wieder keine Zeit hat, packt Loreen ihre Sachen und fährt mit Miriam weg. Es kommt zu einem verheerenden Unfall, und alles scheint verloren - wäre nicht Schutzengel Victor zur Stelle. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Victor - Der Schutzengel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
6