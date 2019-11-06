Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Victor - Der Schutzengel

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Blaues Licht und Martinshorn

Blaues Licht und MartinshornJetzt kostenlos streamen

Victor - Der Schutzengel

Folge 2: Blaues Licht und Martinshorn

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Loreen ist verzweifelt: Ihr Mann Martin lebt nur noch für seinen Beruf als Rettungsfahrer und vergisst dabei völlig sie und ihr gemeinsames Kind Miriam. Als die junge Frau zum zweiten Mal schwanger ist, möchte sie mit ihrem Gatten endlich über ihre gemeinsame Zukunft sprechen. Als Martin wieder keine Zeit hat, packt Loreen ihre Sachen und fährt mit Miriam weg. Es kommt zu einem verheerenden Unfall, und alles scheint verloren - wäre nicht Schutzengel Victor zur Stelle. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Victor - Der Schutzengel
SAT.1 GOLD

Victor - Der Schutzengel

Alle 1 Staffeln und Folgen