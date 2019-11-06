Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
AbstiegskämpfeJetzt kostenlos streamen
Victor - Der Schutzengel
Folge 3: Abstiegskämpfe
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Victor soll in der Welt des Sports Hilfe leisten: Ihm wird aufgetragen, als Fußballtrainer einen maroden Regionalverein vor dem Abstieg zu retten. Doch allein mit Training und Taktik kann Victor nicht viel erreichen. Das Team um den ehemaligen Star Toni ist psychisch einfach zu instabil. Andi ist nur damit beschäftigt, sich einen besseren Verein zu suchen, Jürgen und Lothar liegen im Dauerstreit, und Toni selbst kann seit einem traumatischen Erlebnis nicht mehr spielen. Rechte: Sat.1
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Victor - Der Schutzengel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1