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Victor - Der Schutzengel

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Abstiegskämpfe

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Victor - Der Schutzengel

Folge 3: Abstiegskämpfe

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Victor soll in der Welt des Sports Hilfe leisten: Ihm wird aufgetragen, als Fußballtrainer einen maroden Regionalverein vor dem Abstieg zu retten. Doch allein mit Training und Taktik kann Victor nicht viel erreichen. Das Team um den ehemaligen Star Toni ist psychisch einfach zu instabil. Andi ist nur damit beschäftigt, sich einen besseren Verein zu suchen, Jürgen und Lothar liegen im Dauerstreit, und Toni selbst kann seit einem traumatischen Erlebnis nicht mehr spielen. Rechte: Sat.1

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