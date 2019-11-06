Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Weiße WestenJetzt kostenlos streamen
Victor - Der Schutzengel
Folge 5: Weiße Westen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Für seinen neuen Auftrag findet sich Victor als Performer in "Rosies Nightclub" wieder - ausgestattet mit künstlichen Brüsten, Kleid und Stöckelschuhen. Schon bald findet er heraus, dass der Club von Bernd Ramelow, dem konservativen Spitzenkandidaten für den Bundestag, bedroht wird. Der möchte Altbauten, darunter auch "Rosies Nightclub" durch Neubauten ersetzen. Dabei ist ihm jedes Mittel recht: Täglich kommen Pöbler im Club vorbei und bedrohen Besitzer und Tänzer. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Victor - Der Schutzengel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
6