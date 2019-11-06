Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Ohne Netz und doppelten BodenJetzt kostenlos streamen
Victor - Der Schutzengel
Folge 10: Ohne Netz und doppelten Boden
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Direktor Zacher ist das Lachen schon lange vergangen: Sein Circus Holiday steht kurz vor dem Ruin, die Zuschauer bleiben aus. Auch privat hat Zacher Unglück: Sein Sohn Michel ist tödlich vom Seil gestürzt. Michels Frau Leila, ebenfalls eine Hochseilartistin, kommt über den Tod ihres Mannes nicht hinweg. Zweimal muss Victor die junge Seiltänzerin vor einem Sturz in den sicheren Tod bewahren. Doch mit der Zeit gelingt es ihm, Leila wieder neuen Lebensmut einzuflößen. Rechte: Sat.1
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Victor - Der Schutzengel
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Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1