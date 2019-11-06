Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Eine Schar von NikoläusenJetzt kostenlos streamen
Victor - Der Schutzengel
Folge 11: Eine Schar von Nikoläusen
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Victor findet sich diesmal inmitten eines Nikolausteams wieder, das dafür engagiert wurde, in einem großen Kaufhaus die Kunden zu betreuen. Die Kollegen in den roten Roben sind auffallend lustlos und wenig weihnachtlich gestimmt. Victor setzt alles daran, diesen Zustand zu ändern und versucht ihnen klarzumachen, wie schön es doch ist, den Menschen Weihnachten nahezubringen. Darüber hinaus muss er noch die zerrüttete Familie des Kaufhausbesitzers Lothar Benninger kitten ... Rechte: Sat.1
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Victor - Der Schutzengel
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Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1