Viper
Folge 1: Joes Comeback
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Nach der Zerstörung der Viper wurde das alte Viper-Team aufgelöst: Cole und Westlake wurden versetzt. Catlett und Frankie, die noch vom alten Team übrig geblieben sind, suchen fieberhaft nach einem neuen Fahrer. Doch alle für einen Test ausgesuchten Personen scheitern; niemand beherrscht den Wagen. Ausgerechnet jetzt wäre ein Einsatz der Viper höchst notwendig, denn die Stadt wird von einer Überfallserie auf Trucks heimgesucht. Alles spricht dafür, Joe zurückzuholen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Science Fiction, Krimi
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film