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Viper

Joes Comeback

BetaStaffel 4Folge 1vom 15.04.2026
Joes Comeback

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Viper

Folge 1: Joes Comeback

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Nach der Zerstörung der Viper wurde das alte Viper-Team aufgelöst: Cole und Westlake wurden versetzt. Catlett und Frankie, die noch vom alten Team übrig geblieben sind, suchen fieberhaft nach einem neuen Fahrer. Doch alle für einen Test ausgesuchten Personen scheitern; niemand beherrscht den Wagen. Ausgerechnet jetzt wäre ein Einsatz der Viper höchst notwendig, denn die Stadt wird von einer Überfallserie auf Trucks heimgesucht. Alles spricht dafür, Joe zurückzuholen.

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