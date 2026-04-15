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Viper

Die Kopfgeldjägerin

BetaStaffel 4Folge 5vom 15.04.2026
Die Kopfgeldjägerin

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Viper

Folge 5: Die Kopfgeldjägerin

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Obwohl Fred Tyler immer wieder seine Unschuld beteuert hat, ist er wegen Mordes an seiner Frau Adele zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Als einer seiner Mithäftlinge befreit wird, nutzt Tyler die Situation und flieht. Von nun an ist nicht nur das Viper-Team hinter dem Flüchtigen her, sondern auch die Kopfgeldjägerin Myra McKenna. Die ist nicht nur wegen des Kopfgeldes in den Fall verstrickt: Das Viper-Team findet heraus, dass Myra und Tylers Anwalt ein übles Spiel spielen.

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