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Viper

Das Medium

BetaStaffel 4Folge 17vom 15.04.2026
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Viper

Folge 17: Das Medium

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Frankie leidet unter Liebeskummer. Um dieses Übel loszuwerden, sucht er die Hilfe des attraktiven Mediums Angela. Schon bald hat ihn die Hellseherin von ihren Fähigkeiten überzeugt. Frankie schlägt seinen Freunden vom Viper-Team allen Ernstes vor, Angela in die Ermittlungen einzubeziehen, bei denen es diesmal um den Diebstahl einer Präzisionswaffe geht. Wie sich schon bald herausstellt, ist die Zusammenarbeit zwischen dem Viper-Team und dem Medium alles andere als einfach.

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