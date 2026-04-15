Viper
Folge 16: Die Wunderformel
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Als Bob DeRevere, Erfinder und Markeninhaber der Limonadenmarke "Clear Breeze", nachts in seinem Forschungslabor ermordet wird, reagieren die Mächtigen von Metro sofort: Das Viper-Team wird auf den Fall angesetzt. Außerdem ist die Geheimformel für das Getränk, von der es keine Kopie gibt, verschwunden, und das kann für Metro schwerwiegende Konsequenzen haben. Das Team um Joe Astor soll die Wunderformel wiederbeschaffen - und stößt dabei auf eine ganze Menge Schwierigkeiten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Science Fiction, Krimi
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film