Aus einem anderen LebenJetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 10: Aus einem anderen Leben
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Die beiden Brüder Scott und Seth Kincaid erschießen bei einem Einbruch einen Wachmann und werden auf der Flucht von Joe Astor und Westlake festgenommen. Weil die Aussage eines anderen Wachmannes, George Harris, äußerst widersprüchlich ist, werden die Kincaids freigesprochen. Kurz darauf stellt das Viper-Team die Brüder bei einem weiteren Einbruch. Dabei muss Joe Astor Scott in Notwehr töten. Daraufhin startet dessen Bruder einen infamen Rachefeldzug gegen Joe Astor.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film