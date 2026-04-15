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Die schöne Witwe

BetaStaffel 4Folge 4vom 15.04.2026
Die schöne Witwe

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Folge 4: Die schöne Witwe

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Nachdem der kolumbianische Drogenboss Enrique La Paz einem Bombenattentat zum Opfer gefallen ist, kommt die Witwe Viveca nach Metro, um die Leiche zu identifizieren. Dabei lernt Joe Astor die attraktive Frau kennen. Viveca, die auch um ihr Leben fürchtet, engagiert ihn als Bodyguard. Joe nimmt diesen Auftrag nur zu gerne an - er verliebt sich in die attraktive Witwe. Seine Gefühle scheinen zunächst erwidert zu werden - doch dann muss Joe eine unangenehme Überraschung hinnehmen.

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