Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Viper

Der amerikanische Traum

BetaStaffel 4Folge 13vom 15.04.2026
Der amerikanische Traum

Der amerikanische TraumJetzt kostenlos streamen

Viper

Folge 13: Der amerikanische Traum

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Eine Serie von Aufsehen erregenden Diamantendiebstählen hält die Stadt Metro in Atem - und ruft schließlich das Viper-Team auf den Plan. Tatsächlich kann das Spezialkommando schon bald einen der Diamantenräuber identifizieren. Um an die Hintermänner des Verdächtigen heranzukommen, machen sich Cameron Westlake und Joe Astor unter falschen Identitäten an den Mann heran. Damit beginnt für die beiden eine lebensgefährliche Mission, die sie schließlich aber für sich entscheiden ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Viper
Beta
Viper

Viper

Alle 4 Staffeln und Folgen