Der amerikanische TraumJetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 13: Der amerikanische Traum
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Eine Serie von Aufsehen erregenden Diamantendiebstählen hält die Stadt Metro in Atem - und ruft schließlich das Viper-Team auf den Plan. Tatsächlich kann das Spezialkommando schon bald einen der Diamantenräuber identifizieren. Um an die Hintermänner des Verdächtigen heranzukommen, machen sich Cameron Westlake und Joe Astor unter falschen Identitäten an den Mann heran. Damit beginnt für die beiden eine lebensgefährliche Mission, die sie schließlich aber für sich entscheiden ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film