Viper
Folge 9: Zigarrenfreunde
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Nach zehn Jahren wird der Diamantenräuber Anton Pollard entlassen. Da er nie verraten hat, wo er seine Beute versteckt hatte, wird er von seinen ehemaligen Partnern Devon und Jones erwartet. Die beiden wollen ihren Anteil in ein Drogenkartell investieren. Deshalb wird das Viper-Team auf den Fall angesetzt. Pollards Enkelin Alyssa will ihren Großvater rehabilitieren und handelt mit der bestohlenen Firma die Rückgabe der Beute aus. Es kommt zum Streit mit Devon und Jones.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film