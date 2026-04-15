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Viper

Späte Rache

BetaStaffel 4Folge 19vom 15.04.2026
Späte Rache

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Viper

Folge 19: Späte Rache

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Julian Wilkes bittet seine Freunde vom Viper-Team um Hilfe: Sein Freund Doug Drayton ist ermordet worden. Ausgerechnet jetzt wird Astor und Westlake die NSA-Agentin Megan Davenport vor die Nase gesetzt. Nach einem weiteren Mord führt die Spur zu zwei Ausschussmitgliedern, die sich mit dem Golfkrieg befasst haben. Diesem Ausschuss gehörte auch eine Frau an, die seit einem Unfall im Koma liegt. Joe Astor nimmt Megans Vergangenheit unter die Lupe - und deckt ein Komplott auf.

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