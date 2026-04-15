Viper
Folge 18: Der heilige Junge
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Der 15-jährige Rishi Lama, das im Exil lebende Oberhaupt des kleinen Staates Manipur, soll in seine Heimat zurückkehren, um dort wieder die Regierung zu übernehmen, nachdem die Militärdiktatur freiwillig das Feld geräumt hat. In der Hauptstadt Metro wird er vom Bürgermeister empfangen und mit einem großen Fest von der Bevölkerung geehrt. Plötzlich fallen Schüsse, und der Bürgermeister stürzt zu Boden. Das Viper-Team ermittelt und stellt fest, dass die Schüsse Rishi galten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Science Fiction, Krimi
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film