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Viper

Der heilige Junge

BetaStaffel 4Folge 18vom 15.04.2026
Der heilige Junge

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Folge 18: Der heilige Junge

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Der 15-jährige Rishi Lama, das im Exil lebende Oberhaupt des kleinen Staates Manipur, soll in seine Heimat zurückkehren, um dort wieder die Regierung zu übernehmen, nachdem die Militärdiktatur freiwillig das Feld geräumt hat. In der Hauptstadt Metro wird er vom Bürgermeister empfangen und mit einem großen Fest von der Bevölkerung geehrt. Plötzlich fallen Schüsse, und der Bürgermeister stürzt zu Boden. Das Viper-Team ermittelt und stellt fest, dass die Schüsse Rishi galten ...

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