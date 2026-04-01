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Voltron: Legendärer Verteidiger

Startvorbereitungen

NBCUniversalStaffel 8Folge 1vom 01.04.2026
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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 1: Startvorbereitungen

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Den letzten Tag auf der Erde verbringen die Paladine im Kreise ihrer Freunde und Familien, bevor sie erneut ins All aufbrechen. Diese einmalige Gelegenheit nutzt Lance und fasst all seinen Mut zusammen, um Allura um ein Date zu bitten.

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