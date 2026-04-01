Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 1: Startvorbereitungen
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Den letzten Tag auf der Erde verbringen die Paladine im Kreise ihrer Freunde und Familien, bevor sie erneut ins All aufbrechen. Diese einmalige Gelegenheit nutzt Lance und fasst all seinen Mut zusammen, um Allura um ein Date zu bitten.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH