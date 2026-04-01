Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 11: Unbekannte Regionen
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Während Honerva ihren Plan weiter vorantreibt, spaltet sich die Voltron-Koalition, um sie aufzuhalten. Als der Erfolg greifbar scheint, setzt Honerva ihren bislang tödlichsten Mech ein. Die Crew der Atlas kämpft gegen die Zeit, um eine katastrophale Rissbildung in der Realität zu verhindern ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH