Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 4: Kampfwunden
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Um Honervas durchtriebene Pläne aufzudecken, treiben die Paladine durch das Universum und beschließen, Olkarion anzusteuern. Doch schon bald müssen sie feststellen, dass sie nicht allein auf ihrer Reise sind ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH