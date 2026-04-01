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Voltron: Legendärer Verteidiger

Kampfwunden

NBCUniversalStaffel 8Folge 4vom 01.04.2026
Kampfwunden

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 4: Kampfwunden

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Um Honervas durchtriebene Pläne aufzudecken, treiben die Paladine durch das Universum und beschließen, Olkarion anzusteuern. Doch schon bald müssen sie feststellen, dass sie nicht allein auf ihrer Reise sind ...

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