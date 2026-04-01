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Voltron: Legendärer Verteidiger

Ursprung

NBCUniversalStaffel 8Folge 6vom 01.04.2026
Ursprung

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 6: Ursprung

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

In höchster Eile bricht Voltron nach Oriande auf, um Honervas durchtriebene Pläne zu durchkreuzen. Mithilfe von Wurmlöchern zapft sie nämlich gewaltige Mengen an Quintessenz an und riskiert dabei nichts Geringeres als die Zerstörung des gesamten Universums.

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