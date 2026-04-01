Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 5: Der Groll
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Das Ziel der Paladine, sich wieder mit der Atlas zu vereinen, wird jäh unterbrochen, als die Löwen von einer mysteriösen Gestalt angegriffen werden. Jetzt gilt es, schnell zu handeln, um das maskierte Wesen außer Gefecht zu setzen.
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Science Fiction, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH