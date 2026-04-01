Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 8: Strahlentag
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Die Atlas und die Löwen erreichen den Planeten Drazan, um an den Feierlichkeiten des Clear Day teilzunehmen. Während die Crew in die Festlichkeiten eintaucht, steht Allura vor einer folgenschweren Entscheidung: Sie könnte Honervas Sturz herbeiführen, müsste dafür jedoch einen unermesslich hohen persönlichen Preis zahlen.
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH