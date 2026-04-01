Voltron: Legendärer Verteidiger
Folge 3: Das Gefangenendilemma
23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Nachdem es den Paladinen gelungen ist, die Kontrolle über einen militärischen Galra-Stützpunkt zu übernehmen, folgen sie einem Notsignal einer verschollenen Flotte und staunen nicht schlecht, als sie dabei auf einen mächtigen Feind aus Keiths Vergangenheit stoßen.
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Voltron: Legendärer Verteidiger
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH