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Voltron: Legendärer Verteidiger

Das Ende ist der Anfang

NBCUniversalStaffel 8Folge 13vom 01.04.2026
Das Ende ist der Anfang

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 13: Das Ende ist der Anfang

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Voltron und Honerva stehen sich im alles entscheidenden Kampf zwischen Gut und Böse gegenüber. Wer wird triumphieren? Und lässt sich das Schicksal des Universums noch wenden?

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