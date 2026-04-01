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Voltron: Legendärer Verteidiger

Ritter des Lichts (1)

NBCUniversalStaffel 8Folge 9vom 01.04.2026
Ritter des Lichts (1)

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 9: Ritter des Lichts (1)

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Die Paladine sehen sich einer heiklen Aufgabe gegenüber: Angeführt von Allura dringen sie tief in Honervas Gedankenwelt vor, um ihre endgültigen Pläne zu enthüllen. Doch was sie dort erwartet, sind verstörende Visionen, die schnelles Handeln erfordern.

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