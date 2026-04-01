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Voltron: Legendärer Verteidiger

Ritter des Lichts (2)

NBCUniversalStaffel 8Folge 10vom 01.04.2026
Ritter des Lichts (2)

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 10: Ritter des Lichts (2)

23 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Während sie immer tiefer in Honervas Gedankenwelt eintauchen, sehen sich die Paladine sowohl alten als auch neuen Widersachern gegenüber und geraten in Prüfungen, die die Realität zu verzerren scheinen. Dabei erhalten sie unerwartet Unterstützung von einer Gruppe, die ihnen entscheidend dabei hilft, Honervas wahre Absichten zu enthüllen.

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