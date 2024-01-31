Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We Are Family!

Familie Metz

SAT.1Folge vom 31.01.2024
Familie Metz

Familie MetzJetzt kostenlos streamen

We Are Family!

Folge vom 31.01.2024: Familie Metz

45 Min.Folge vom 31.01.2024Ab 6

Shirin (27) und Ilyas (38) Metz werden zum ersten Mal Eltern! Doch wie wird ihr flauschiger Mitbewohner Moschino auf Töchterchen Kylie Rose reagieren? Der kleine Chihuahua hat nämlich ein Problem mit Fremden - und vor allem Kindern. Wird er das neue Rudelmitglied gnadenlos ausbellen und um den wertvollen Schlaf bringen?

Alle verfügbaren Folgen