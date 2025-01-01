Licht- und Schattenseiten in der Partyszene - Aaron der DJ im BierkönigJetzt kostenlos streamen
We love Mallorca
Folge 11: Licht- und Schattenseiten in der Partyszene - Aaron der DJ im Bierkönig
34 Min.Ab 6
Der Drang nach Freiheit hat Aaron nach Mallorca geführt. Dort arbeitet er erfolgreich als DJ im berühmten Bierkönig. Doch es ist nicht alles nur schön. Aaron hat eine dunkle Zeit hinter sich und er spricht offen über seine Alkohol- und Drogensucht. Das hat die Beziehung mit seiner Alina sehr geprägt. Doch gemeinsam blicken sie positiv in die Zukunft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
We love Mallorca
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn