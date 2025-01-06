Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danke für den Rückhalt - Aaron plant ein Date für Alina

JoynStaffel 1Folge 16
Folge 16: Danke für den Rückhalt - Aaron plant ein Date für Alina

33 Min.Ab 6

Aaron Müller ist bekannt als DJ im Bierkönig - jetzt will er Ballermann-Star werden. Ein ambitioniertes und sehr zeitaufwendiges Ziel. Da bleibt Freundin Alina häufig auf der Strecke. Heute möchte sich Aaron bei seiner Freundin für den Rückhalt und ihre Unterstützung bedanken und hat dafür eine Überraschung geplant: einen ganzen Tag "Zeit zusammen". Eine Fahrradtour mit Picknick stehen an. Ob die Überraschung gelingt?

