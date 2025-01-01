Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We love Mallorca

Das Leben von Rodolfo alias Ruda Puda - auf und neben der Showbühne

JoynStaffel 1Folge 6
Das Leben von Rodolfo alias Ruda Puda - auf und neben der Showbühne

Das Leben von Rodolfo alias Ruda Puda - auf und neben der ShowbühneJetzt kostenlos streamen

We love Mallorca

Folge 6: Das Leben von Rodolfo alias Ruda Puda - auf und neben der Showbühne

32 Min.Ab 6

Rodolfo alias Ruda Puda, ist die einzig deutschsprachige Drag Queen, die das ganze Jahr über auf der Sonneninsel Mallorca lebt. Gemeinsam mit seinem Mann Marc haben sie sich den Traum vom Leben auf Malle erfüllt. Wir begleiten die beiden und dürfen ganz private Einblicke erleben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

We love Mallorca
Joyn
We love Mallorca

We love Mallorca

Alle 1 Staffeln und Folgen