Boom für die Nebensaison? Netzwerkaufbau von Dominik Mosbacher

Folge 13: Boom für die Nebensaison? Netzwerkaufbau von Dominik Mosbacher

32 Min.Ab 6

Die Nebensaison auf Mallorca ist da und die Geschäfte laufen eher mau. Durch Events soll bald auch in den Wintermonaten Geld in die Kasse kommen. Dafür sucht Dominik Mosbacher Unterstützung bei Peter Neururer. Er verfügt über ein großes Netzwerk und das möchte Dominik in seinen Club bringen. Wird es zur Zusammenarbeit der beiden kommen?

