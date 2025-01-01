Vom Hobby zum Traumberuf - Künstler DeklartJetzt kostenlos streamen
We love Mallorca
Folge 14: Vom Hobby zum Traumberuf - Künstler Deklart
31 Min.Ab 6
Dennis Klapschus alias Deklart hat es geschafft. Seit 8 Jahren arbeitet er selbstständig als Pop Art Künstler und hat in seinem Hobby seinen Traumberuf gefunden. Was in einem Keller begonnen hat, bringt ihn nun einmal im Jahr für einen längeren Zeitraum auf die Sonneninsel Mallorca. Dabei lässt er sich von der Umgebung und Freundin Christin inspirieren. Jedes seiner Werke zeigt dabei den Werdegang des Künstlers.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
6
