We love Mallorca
Folge 4: Auf der Suche nach wertvollen Schätzen - Giorgio und Caro
29 Min.Ab 12
Caro und Giorgio, auch bekannt als Schatz und Schatzi, sind auf wichtiger Mission. An der Küste des bekannten Ballermanns hat Sebastian seinen Ehering verloren. Der Haussegen hängt schief. In einem großen Areal machen sich Caro und Giorgio mit ihrem Metall-Detektor auf die Suche nach dem Ring.
We love Mallorca
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
