Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We love Mallorca

Baubegehung auf Mallorca - Christian Imbusch und die spanische Arbeitsweise

JoynStaffel 1Folge 5
Baubegehung auf Mallorca - Christian Imbusch und die spanische Arbeitsweise

Baubegehung auf Mallorca - Christian Imbusch und die spanische ArbeitsweiseJetzt kostenlos streamen

We love Mallorca

Folge 5: Baubegehung auf Mallorca - Christian Imbusch und die spanische Arbeitsweise

34 Min.Ab 6

"Zeit ist Geld" - so lautet das Motto von Immobilienhai Christian Imbusch. Zusammen mit seiner Freundin Jennifer Reinmann hat er sich ein Immobilienimperium aufgebaut. Aktuell lässt er 5 Villen auf der Sonneninsel Mallorca bauen und er möchte natürlich alles im Blick haben. Bei einer Baubegehung sieht sich Christian den aktuellen Stand an und stellt wieder einmal fest: die spanische Arbeitsweise unterscheidet sich schon sehr von der deutschen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

We love Mallorca
Joyn
We love Mallorca

We love Mallorca

Alle 1 Staffeln und Folgen