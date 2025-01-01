Mit neuer Geschäftsidee zum Erfolg? Jungunternehmer Phil DiederichJetzt kostenlos streamen
We love Mallorca
Folge 7: Mit neuer Geschäftsidee zum Erfolg? Jungunternehmer Phil Diederich
28 Min.Ab 6
Seit drei Jahren ist der Jung-Unternehmer Phil Diederich auf der Sonneninsel. Neben seinem Studium hat er sich selbstständig als Concierge gemacht. Er möchte, dass es seinen Kunden im Urlaub an nichts fehlt. Seine neue Geschäftsidee: eine Partyreihe auf der Insel ins Leben zu rufen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
We love Mallorca
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn