Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Folge 14: Der Preis des Todes
24 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Wie tief muss der Hass sitzen, um den Vater des eigenen Kindes ermorden zu lassen? Mariam T. und ihre Mutter sind bereit, diesen Schritt zu gehen.17.000 Euro zahlen sie in bar für einen Auftragsmord. Bei einem heimlichen Treffen offenbart Mariam T. ihre grausamen Tötungsfantasien – jedes Detail, wie ihr Ex-Mann Arne S. sterben soll. Doch sie ahnt nicht, dass ihr Gegenüber längst die Polizei eingeschaltet hat. Was ist zwischen Mariam T. und Arne S. vorgefallen, dass sie so weit gehen wollte?
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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins